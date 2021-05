Peter Hyballa er navnet på træneren, som fra næste sæson skal stå i spidsen for Esbjergs bedste fodboldhold.

Det bliver tyskeren Peter Hyballa, som overtager cheftrænerposten i 1.-divisionsklubben Esbjerg fra den nylig fyrede islænding Olafur Kristjansson.

Det skriver klubben mandag i en pressemeddelelse.

- Hyballa har erfaringer, kompetencer og resultater i den spillestil, som skal kendetegne EfB fremadrettet, så vi er rigtig glade for at have lavet en aftale med ham, siger klubdirektør Brian Bo Knudsen i pressemeddelelsen.

45-årige Hyballa har senest stået i spidsen for polske Wisla Krakow, mens han CV også indeholder cheftrænerjob fra blandt andet NAC Breda og NEC Nijmegen i Holland samt østrigske Sturm Graz.

Han får Maik Drzensla som assistenttræner og Robin Adriaenssen som fysisk træner.

/ritzau/