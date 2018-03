Både direktør og sportsdirektør er blevet fyret i Hamburger Sport-Verein, der er i alvorlig nedrykningsfare.

Der er gennemtræk på ledelsesgangene i den nedrykningstruede bundesligaklub Hamburger Sport-Verein.

Med øjeblikkelig virkning har klubben fritstillet administrerende direktør Heribert Bruchhagen og sportsdirektør Jens Todt. Dermed er to af de mest magtfulde figurer i HSV-ledelsen fortid i klubben.

Skiftet er et udslag af, at Bernd Hoffmann for nylig er blevet valgt til klubpræsident og har ønsket at sætte nye folk i spidsen for klubben. Beslutningen blev truffet på et bestyrelsesmøde, hvor Hoffmann i øvrigt lod sig vælge som formand.

»Efter at have foretaget en grundig analyse af situationen har vi besluttet at tage dette skridt,« siger Hoffmann i en meddelelse på klubbens hjemmeside.

Frank Wettstein overtager den daglige drift af HSV, mens sportsdirektør Todts opgaver foreløbig bliver varetaget af et sportsudvalg.

HSV er den eneste klub, der har været en del af Bundesligaen i hver eneste sæson siden ligaens oprettelse i 1963. Men tiden i den bedste række kan snart være forbi.

Med ni kampe tilbage har den nordtyske storklub syv point op til en plads over nedrykningsstregen.

I den kommende weekend venter en voldsom opgave på udebane mod Bayern München, som i de senere år har givet den gamle rival læsterlige klø på Allianz Arena.

Siden 2011 har HSV tabt med 0-6, 0-5, 2-9, 1-3, 0-8, 0-5 og 0-8 i München.

/ritzau/