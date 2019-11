Selv om Tyskland plejer at komme langt i slutrunderne, mener Toni Kroos, at det nuværende hold mangler lidt.

Tysklands fodboldlandshold kvalificerede sig lørdag til næste års EM, men i øjeblikket er niveauet ikke til at vinde titlen.

Det mener midtbanespilleren Toni Kroos efter lørdagens 4-0-sejr over Hviderusland. Sejren sikrede Tyskland adgang til EM fra gruppe C sammen med Holland.

- Overordnet har vi gjort det godt, men i øjeblikket ser jeg os ikke blandt favoritter til at tage EM-titlen.

- Det vigtigste er, at vi spiller som et hold i de landskampe, der venter til marts, siger Kroos.

I lørdagens sejr over Hviderusland måtte tyskerne kæmpe hårdt for at få det første mål, der faldt kort før pausen. Derefter blev opgaven en hel del nemmere, mener Real Madrid-spilleren, der scorede kampens to sidste mål.

Landstræner Joachim Löw erkender, at der er plads til forbedring på det nuværende tyske hold.

- Vi har nået vores mål. Holdet spillede godt, der var gode kombinationer og fire mål. Det er klart, at ikke alt var perfekt, men overordnet er jeg glad, siger Löw.

For fem år siden førte han Tysklands landshold frem til VM-titlen i Brasilien, og to år senere nåede tyskerne semifinalen ved EM i Frankrig.

Med en spillerunde tilbage i gruppe C indtager Tyskland førstepladsen med 18 point foran Holland med 16 point. De to lande kan ikke længere indhentes af Nordirland, der på tredjepladsen har 13 point.

Tyskerne runder EM-kvalifikationen af på tirsdag, hvor nordirerne kommer på besøg.

/ritzau/AFP