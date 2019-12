Jérôme Boateng er havnet i en kedelig sag uden for fodboldbanen.

Bayern München-spilleren skal møde op i retten i München, efter at han er anklaget for vold mod sin ekskæreste.

Det har en tysk ret besluttet, bekræfter Klaus-Peter Jüngst, en talsmand fra retten, mandag over for AFP.

Retten i München har forklaret, at den tidligere tyske landsholdsspiller er anklaget for bevidst at have påført en kvinde "mindre skader på kroppen".

En anklage om "alvorlige skader på kroppen" er afvist af retsinstansen.

31-årige Jérôme Boateng er anklaget for at have angrebet sin tidligere samlever, med hvem han har to af sine i alt tre børn. Han har tidligere været i forhold med kvinden i ti år.

Efterforskningen af sagen blev åbnet i efteråret 2018, og en formel anklage blev rejst i februar i år.

Jérôme Boateng var med på det tyske fodboldlandshold, som vandt VM-guld i 2014, og forsvarsspilleren har blandt andet også vundet Champions League med Bayern München i 2013.

Desuden er det blevet til flere tyske mesterskaber med sydtyskerne.

