I onsdags gav det tyske heavy metal-band Rammstein en flammende koncert i Parken på Østerbro.

Og trommeslager Christoph Schneider gik ikke tomhændet fra den danske nationalarena.

I et Instagram-opslag forud for tyskernes kæmpekoncert på hjemmebane på Det Olympiske Stadion i Berlin kan trommetæskeren nemlig stolt fremvise en FCK-spillertrøje.

Selvfølgelig med 'Schneider' trykt på ryggen!

FC Københavns Instagram-profil har kommenteret på rockstjernens opslag med et par emojis:

B.T. tildelte i øvrigt Rammstein fem ud af seks stjerner efter tyskernes koncert i Parken.

»Hvis det ikke var for den dertilhørende øredøvende rock, så ville larmen fra pyroteknikken få folk til at tro, at bandekrigen på Nørrebro var blusset op igen,« lød det blandt andet i anmeldelsen.