En eftersøgt russisk fodboldhooligan blev snuppet af tysk politi, da han ankom til Tyskland fra Moskva.

Det oplyser tysk politi torsdag ifølge AFP.

Den 31-årige russer har været eftersøgt længe af fransk politi, da han og andre russere menes at stå bag et voldsomt overfald på en engelsk fodboldtilhænger ved EM-slutrunden i 2016.

Her kom en 51-årig englænder voldsomt til skade i forbindelse med Englands møde med Rusland i Marseille.

Offeret blev slået i hovedregionen med et jernrør og blev efterladt lam i venstre side af kroppen efter overfaldet.

Fransk politi har længe eftersøgt den anholdte russer samt øvrige russiske hooligans, og den 31-årige blev anholdt, da han landede i lufthavnen Franz Josef Strauss i Erdinger Moos uden for München med et fly fra Moskva.

Ifølge AFP risikerer den anholdte op til 15 års fængsel i Frankrig, som mener, manden kan sigtes for forsøg på drab, samt for at være skyld i alvorlig kropslig skade.

EM-slutrunden i Frankrig var udsat for adskillige episoder med fodboldhooligans og fodboldvold.

De franske myndigheder udsendte en arrestordre på den 31-årige russer i december i fjor efter måneders samarbejde med britisk politi i jagten på at identificere overfaldsmændene.

Den anholdte var på vej til Spanien, da han blev pågrebet.

Besøget i Spanien havde forbindelse til Europa League-kampen mellem Athletic Bilbao og Spartak Moskva, der spilles torsdag aften.

