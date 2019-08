Hany Mukhtars tid i Brøndby rinder ud. Den tyske midtbanemand skifter til den amerikanske liga fra nytår.

Den tyske midtbanespiller Hany Mukhtar er færdig i superligaklubben Brøndby til vinter.

Mukhtar skifter ved udgangen af året til Nashville SC i den amerikanske liga MLS, oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

- Nashville SC har fulgt Hany i lang tid, og Hany har selv haft et stort ønske om at prøve sig af i MLS, så det giver god mening for alle parter, at de nu har papir på hinanden fra 1. januar 2020, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

/ritzau/