Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere Arsenal-spiller og tyske landsholdskeeper Jens Lehmann har på ny fået opmærksomhed for et optrin, der ikke ligefrem gavner tyskerens ry.

Lehmanns 52-åriges nabo har nemlig anmeldt den tidligere keeper for angiveligt at have ødelagt naboens garage med en motorsav.

Det skriver Bild

Lehmann forsøgte angiveligt at skære nogle kabler til et overvågningskamera over ved sin nabos hus, hvorefter han også ødelagde garagen. I den skar han blandt andet gennem loftsbjælkerne med motorsaven.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

Det tyske medie skriver også, at naboerne har haft deres del af stridigheder gennem tiden. Lehmanns vanvittige handling menes at skyldes, at garagen var i vejen for hans udsigt over Starnberg-søen.

Lehmann hævder, at garagen - ud over at spærre for udsigten til søen- blev bygget på hans egen grund.

Naboen var i stand til at fremkalde optagelser fra overvågningskameraet af optrinnet, da Lehmann ikke lykkedes med at skære kablerne over. Disse optagelser er blevet delt med myndighederne og Jens Lehmann er også blevet anmeldt til politiet for den vanvittige handling af naboen.

Lehmann blev tidligere fyret af Hertha Berlin, efter at racistiske WhatsApp-beskeder dukkede op fra tyskeren.

De var rettet mod Dennis Aogo, der er ekspert hos Sky Sports.Han modtog en besked på WhatsApp fra den tidligere tyske landsholdsmålmand

Her stillede tyskeren et spørgsmål, der gik på, om Aogo kun var ansat af symbolske årsager.

'Er Dennis bare jeres udvalgte sorte fyr?,' spurgte han med en storgrinende emoji. Han bruger på tysk ordet 'kvote-sorte', der formodentlig henviser til, at flere arbejdspladser i Tyskland opererer med kvoter for at sikre større mangfoldighed.