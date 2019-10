Joachim Löw fastholder, at Mats Hummels er uaktuel for det tyske landshold, selv om afbuddene vælter ind.

Ti spillere har meldt afbud med skader, og flere kan følge efter i de kommende dage.

Problemerne tårner sig op for Tysklands fodboldlandstræner, Joachim Löw, der forbereder sit hold på to landskampe i de kommende dage.

Seneste frafald kommer fra Real Madrids Toni Kroos, Mönchengladbachs Matthias Ginter og Jonas Hector fra Köln.

- Det hober sig op. Jeg har siden i går konstant talt i telefon, og der har kun været dårlige nyheder, sagde Löw ifølge Die Welt, da han mandag samlede sit hold til træning.

I forvejen har han måttet se bort fra skadede Leroy Sané, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Kevin Trapp, Nico Schulz, Julian Draxler og Thilo Kehrer.

Dertil kommer, at der er spørgsmålstegn ud for Leipzig-angriberen Timo Werner og Manchester Citys midtbanemand Ilkay Gündogan, der er i behandling for henholdsvis influenza og en muskelskade.

Trods de mange udfald har Joachim Löw ingen planer om at hive den rutinerede forsvarer Mats Hummels tilbage i landsholdsvarmen.

- Ham har jeg ikke haft i tankerne. Jeg har for længe siden sagt, at vi i første omgang satser på yngre spillere. Jeg ser ingen grund til at indkalde Mats, siger Löw.

Landstræneren valgte i foråret at pensionere 30-årige Hummels fra landsholdet sammen med andre veltjente kræfter som Jérôme Boateng og Thomas Müller.

Beslutningen om at se bort fra trioen vakte opsigt i Tyskland, hvor Löw har været i skudlinjen siden VM-fiaskoen i 2018.

Det afbudsramte tyske hold møder Argentina i en testkamp onsdag, inden det fire dage senere gælder Estland i EM-kvalifikationen.

/ritzau/