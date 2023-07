Tidligere på året fik den 24-årige tyske landsholdsstjerne Giulia Gwinn et noget specielt tilbud at forholde sig til.

Det verdenskendte Playboy-magasin ville sætte fokus på denne sommers VM i fodbold for kvinder - og til det udså man sig den tyske stjerne som mulig frontfigur.

Ifølge tyske Bild ville magasinet have den 24-årige stjernespiller på forsiden af magasinet, men Playboy fik et nej.

»Jeg respekterer Playboy som et journalistisk produkt, men jeg foretrækker at vise mig frem som fodboldspiller på banen,« siger Gwinn, der torsdag blev spurgt ind til Playboys forespørgsel.

Foto: Christian Charisius/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christian Charisius/AP/Ritzau Scanpix

Og med et forestående VM er Gwinn faktisk godt træt af, at hun skal forholde sig til, at hun har afvist Playboy.

»Jeg tror og håber generelt på, at vi har meget vigtigere og mere spændende emner at diskutere - og særligt når vi er på vej ind til VM, som med garanti bliver et fantastisk VM.«

Hos Playboy havde man dog håbet på deltagelse af Gwinn.

»Giulia Gwinn er ikke bare en enestående atlet, men hun er også en smuk ung kvinde. Så en personlighed som hende er selvfølgelig interessant for Playboy,« siger Florian Boitin, der er tysk chef for Playboy.

Soccer Football - Women's Euro 2022 - Group B - Germany v Denmark - Brentford Community Stadium, London, Britain - July 8, 2022 Denmark's Pernille Harder in action with Germany's Giulia Gwinn REUTERS/Lisi Niesner Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Soccer Football - Women's Euro 2022 - Group B - Germany v Denmark - Brentford Community Stadium, London, Britain - July 8, 2022 Denmark's Pernille Harder in action with Germany's Giulia Gwinn REUTERS/Lisi Niesner Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Giulia Gwinn har i år døjet med en knæskade, som holder hende ud af sommerens slutrunde - i stedet skal hun være ekspert på tv.

Gwinn er i forvejen populær på Instagram, hvor hun har over 500.000 følgere, ligesom hun på fodboldbanen har høstet masser af anerkendelse - blandt andet som bedste unge spiller ved VM i 2017, ligesom hun var en af de 11 bedste ved sidste sommers EM.

Denne sommer er hun blevet holdkammerat med Pernille Harder i tyske Bayern München.