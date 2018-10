Tyske aviser er hårde i retorikken over for Joachim Löws fodboldtropper efter den seneste tids skuffelser.

Paris. Først led Tyskland et sensationelt tidligt exit fra VM's gruppespil efter nederlagene til Mexico og Sydkorea denne sommer.

Og i dette efterår har Tyskland taget hul på Nations League med 0-0 hjemme mod Frankrig efterfulgt af lørdagens nederlag på hele 0-3 til Holland, der ellers befinder sig i en opbygningsfase.

Den skuffende stime af resultater har gjort landstræner Joachim Löws jobsituation til et tema op til tirsdagens udekamp mod Frankrig i Nations League.

Manden, der førte Tyskland til VM-titlen i 2014, har ellers siddet sikkert i sædet i 12 år, men kan ifølge flere tyske medier ikke have lang snor tilbage.

Avisen Die Welt mener, at Löw er ved at løbe tør for argumenter og er nødt til at satse mindre på de spillere, der var med til at vinde verdensmesterskabet for mere end fire år siden.

- Han må reagere, holdet behøver nye impulser, skriver Die Welt.

Fodboldmagasinet Kicker har svært ved at se tegn på den nye start, som Löw lovede efter VM, og magasinet stiller spørgsmål ved trænerens fremtid i spidsen for Tyskland.

Jobsituationen gider Löw ikke selv forholde sig til.

- Videre (til næste spørgsmål, red.). Jeg er ikke den rette at tale med det om, siger Löw, der er på kontrakt indtil 2022.

Han medgiver dog gerne, at spillet ikke fungerer, og holdet er ramt mentalt.

- I øjeblikket kan man tydeligt se, at spillerne ikke har den selvtillid, de plejer at have.

- Det var et brutalt og skuffende nederlag, især fordi vi havde kampen under kontrol i den første halve time, siger Löw.

I Tysklands Fodboldforbund (DFB) har man ikke gjort tegn til at sende Löw på porten. Præsident Reinhard Grindel kigger frem imod tirsdagens kamp mod Frankrig og den mod Holland på hjemmebane 19. november.

- Det er vigtigt, at holdet står sammen på og uden for banen nu. Vi håbede på et bedre resultat mod Holland, men nu må vi koncentrere os om kampen mod Frankrig og returkampen mod Holland i november, siger Grindel.

Tyskland ligger sidst i tremandsgruppen i Nations League og risikerer degradering, hvis de næste kampe mod Frankrig og Holland ikke kaster flere point af sig.

Tirsdagens kamp mod Frankrig i Paris begynder klokken 20.45.

/ritzau/AFP