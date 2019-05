Union Berlin er for første gang klar til Tysklands bedste række, mens storklubben Stuttgart rykker ned.

For første gang i klubbens historie skal Union Berlin spille i Tysklands bedste fodboldrække, Bundesligaen.

Det står klart, efter at Union besejrede storklubben Stuttgart på reglen om udebanemål efter to playoffkampe. Det betyder, at de to klubber bytter plads, og at Stuttgart må en tur ned på anden klasse.

Mandagens returkamp i Berlin blev mere nervøs end velspillet og sluttede uden scoringer.

Efter 2-2 i den første kamp i Stuttgart vidste Union-spillerne, at de ville rykke op, hvis de "blot" kunne holde målet rent i returkampen.

Men efter mindre end ti minutter var det tæt på at gå galt for hjemmeholdet, der havde den danske målmand Jakob Busk blandt reserverne.

Stuttgarts Dennis Aogo hamrede bolden i mål direkte på frispark, men efter at have genset situationen på video underkendte dommeren målet, fordi en Stuttgart-spiller i offsideposition havde spærret målmandens udsyn.

Stuttgart var det klart bedste hold før pausen, hvor hjemmeholdet ikke var i stand til at skabe noget som helst frem ad banen.

Det ændrede sig imidlertid i anden halvleg i takt med, at de desperate gæster efterlod større og større huller i defensiven.

Union Berlin traf stolpen to gange inden for få minutter midt i halvlegen, og slutminutterne blev præget af stor nervøsitet.

Da dommeren efter fem minutters tillægstid endelig fløjtede af, stormede tilhængerne ind på banen i jubel.

Klubben fra Berlin-forstaden Köpenick har kultstatus i Tyskland på grund af sit intime stadion og den fanatiske atmosfære til kampene.

Før Berlin-murens fald spillede Union i den østtyske liga. Efter den tyske genforening har klubben indtil nu befundet sig i de sekundære rækker og var en enkelt sæson helt nede på fjerde niveau i ligahierarkiet.

Union Berlin bliver den femte klub fra den tyske hovedstad, der skal forsøge sig i den bedste række, hvor kun Hertha Berlin formået at bide sig fast.

Tasmania Berlin og Blau-Weiss 90 Berlin fik begge kun en enkelt sæson, mens Tennis Borussia Berlin spillede to sæsoner i den bedste række midt 1970'erne.

/ritzau/