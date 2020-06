Manchester City er åben for tilbud på Leroy Sané, efter at tyskeren har afvist tilbud om kontraktforlængelse.

Den tyske hurtigløber Leroy Sané er på vej ud af døren i Manchester City, hvis der står en køber klar med et rimeligt beløb.

Det siger klubbens manager, Josep Guardiola, på et pressemøde, fordi Sané gentagne gange har sagt nej til en kontraktforlængelse.

- Leroy har afvist at forlænge sin kontrakt. Nu ved alle, at hvis to klubber kan blive enige efter sæsonen, så kan han få lov til at skifte.

- Er det ikke tilfældet, så smutter han gratis ved kontraktudløb. Klubben har tilbudt ham en ny kontrakt to-tre gange, men han har afvist tilbuddene, siger Josep Guardiola.

Den 24-årige kantspiller kom til Manchester City i 2016, og hans kontrakt udløber i sommeren 2021.

På tværs af alle turneringer har han lavet 39 mål og lagt op til 45 mål i 134 kampe for Manchester City. Det er på baggrund af den flotte statistik, at Guardiola og co. har tilbudt Sané flere kontrakttilbud.

- Når vi giver et tilbud til en spiller, så er det, fordi vi vil have ham. Han har særlige kvaliteter.

- Vi vil have spillere, som vil spille for os og opnå noget. Han er god fyr, og jeg er vild med ham. Jeg har ikke noget imod ham, men han vil have et andet eventyr, siger Guardiola.

Leroy Sané har ikke været på banen siden august, hvor han pådrog sig en skade i Community Shield-opgøret mod Liverpool.

Tyskeren kan potentielt få comeback mandag, når Manchester City møder Burnley i Premier League

/ritzau/