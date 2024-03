Anton Rinas nåede kun kortvarigt at lave misvisende indhold om AaB. Den tyske influencer føler sig uønsket.

Efter mindre end to uger stopper samarbejdet mellem 1.-divisionsklubben AaB og den tyske influencer Anton Rinas, der på sociale medier er kendt som "ViscaBarca".

Det skriver han i en historie delt på sin Instagram-profil.

- Jeg fornemmer, at jeg ikke er ønsket i en vigtig del af klubben, lyder det blandt andet fra tyskeren.

Han henviser formentlig til AaB's fans, der er kommet med skeptiske ytringer om klubbens samarbejde med i alt tre tyske influencere.

22. februar meddelte AaB, at klubbens hovedaktionær, tyske SSE22, havde indgået en aftale med tre populære onlineskikkelser med formålet at promovere AaB.

To dage senere var influencerne i Aalborg for at lave indhold i forbindelse med AaB's hjemmekamp mod Sønderjyske.

Her omtalte Anton Rinas AaB som sin egen klub, og han sagde, at samarbejdet med AaB var som at spille computerspillet Fifa i virkeligheden.

Det fik AaB's fans til at se rødt, og klubben måtte efterfølgende tage afstand fra postulaterne og fastslå, at de tyske contentkrigere ikke havde indflydelse på ledelsens beslutninger.

- Nogle udsagn i videoerne var misvisende, og det er blevet præciseret i dialog med alle involverede parter, at alle beslutninger vedrørende klubbens sportslige aspekter, både tidligere og fremtidige, udelukkende træffes af AaB's ledelse, skrev klubben på sin hjemmeside.

I sit lange farvelindlæg beklager Anton Rinas sine udtalelser.

Influencerne "Trymacs" og "UnsympathicTV" er stadig tilknyttet AaB og AaB's ejere.

