Den tyske regering støtter en igangsætning af Bundesligaen før vigtigt møde onsdag.

Bundesligaen kan meget vel blive den første store fodboldliga i Europa, der genoptages efter at have været sat på pause på grund af udbruddet af coronavirus.

Ligaen ønsker selv at komme i gang igen hurtigst muligt, og Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, der også er regeringens øverst ansvarlige for idrætsområdet, støtter en genoptagelse af Bundesligaen i maj.

Det siger han til den tyske avis Bild ifølge AFP tre dage før et møde, hvor de tyske myndigheder skal diskutere genoptagelse.

- Bundesligaens planer om genoptagelse er plausible, og jeg støtter en genoptagelse i maj, siger Seehofer.

Onsdag holder forbundskansler Angela Merkel et møde med repræsentanter fra Tysklands 16 delstater.

Her forventer Merkel, at man når frem til en afgørelse om sportslige aktiviteter i landet og dermed, om og i givet fald hvornår fodboldspillerne kan komme på banen igen.

I april meldte ligaforeningen DFL ud, at man var klar til genoptagelse af Bundesligaen allerede fra 9. maj, men har siden konstateret, at midten af maj er et mere sandsynligt scenarie.

I torsdags begyndte man at teste alle spillerne i Bundesligaen for coronavirus. De skal testes løbende, når ligaen genoptages.

Det får store konsekvenser, hvis der afgives en positiv test.

- Hvis der er et tilfælde af coronavirus blandt spillere, trænerstab eller klubledelse, skal hele klubben og det hold, de senest har mødt, gå i karantæne i to uger.

- Derfor vil der fortsat være en risiko for afviklingen af kampprogrammet, siger Horst Seehofer.

Der resterer ni spillerunder af Bundesligaen, som toppes af Bayern München.

2. Bundesligaen forventes at kunne gå i gang samtidig med Bundesligaen.

/ritzau/