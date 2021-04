I Tyskland har man ingen planer om at tage del i European Super League, meddeler det tyske forbund.

Mens klubber fra England, Spanien og Italien er med i planerne om udbryderligaen European Super League, er ingen tyske klubber med på idéen.

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) er imod ligaen og mener, at fodboldens værdier skal bygges på "solidaritet i stedet for egoisme".

Det skriver DFB på sin hjemmeside, og forbundet oplyser, at holdningerne også er gældende for den tyske fodboldliga Deutsche Fussball Liga (DFL).

- Det handler om fremtiden for den populære folkesport. Vi kan ikke lade de økonomiske interesser fra nogle få klubber fra England, Italien og Spanien afskaffe den eksisterende struktur.

- Fodbold i Europa lever også af, at det er teoretisk muligt for enhver klub at konkurrere mod de bedste på kontinentet. Den drøm må ikke erstattes af et næsten lukket selskab, skriver forbundet.

DFB støtter også Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i kampen mod Super League.

Uefa har allerede varslet straffeaktioner mod Super League-klubberne. Og Fifa-præsident Gianni Infantino ventes tirsdag at komme med en officiel udmelding om seneste nyt i Super League-sagen.

- Vi står i solidaritet med Uefa og præsident Aleksander Ceferin. Samtidig støtter vi alle de modforanstaltninger, der er annonceret af Fifa og Uefa.

- Vi er bevidste om, at dette også kan påvirke udtagelsen af tyske landsholdsspillere, der er på kontrakt med Super League-klubberne, oplyser DFB.

Uefa har sagt, at spillere fra Super League-klubberne ikke kan få lov til at deltage i sommerens EM-slutrunde.

Ud over de tyske klubber er heller ingen franske klubber med på planerne om Super League.

/ritzau/