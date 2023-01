Lyt til artiklen

Den tyske fodboldspiller Kai Brünker gennemlever i øjeblikket sit livs værste mareridt.

FC Magdeburg-spillerens 61-årige far, Dirk Brünker, har nemlig været forsvundet i over en uge, og på årets første var der stadig ingen spor af ham.

Det skriver Bild.

Og derfor er 28-årige Kai Brünker da også i vildrede, mens eftersøgningen stadig er i gang.

Midt i den svære tid har tyskeren dog modtaget massiv støtte fra venner og familie, som har gjort, at han på ingen måde har opgivet håbet om at finde sin far.

Lørdag skrev fodboldspillerens kæreste, Marina Marfing, da også et langt opslag på Instagram, hvor hun hylder sin bedre halvdel for hans måde at tackle mareridtet på.

'Jeg kender ikke nogen så modig og stærk som dig. Du ser det ikke selv, men hvis du kunne se dig selv gennem mine øjne, ville du se, hvor stærk du er. Du kæmper som en løve, og du vil komme ud af denne kamp stærkere end nogensinde,' står der i opslaget ifølge Bild.

Det var 23. december om aftenen, at Dirk Brünker sidst blev set på en lokal restaurant i hjembyen Villingen-Schwenningen.

Her vendte han ikke retur til sit hjem, hvorefter familien slog alarm.

De efterfølgende dage hjalp flere hundrede frivillige politiet i eftersøgningen af den forsvundne fodboldfar.

Men på trods af den store indsats er politiet stadig på bar bund i sagen.