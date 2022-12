Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tyske fodboldspiller Kai Brünker er i vildrede.

Hans 61-årige far har været forsvundet, siden han sidst blev set på en lokal restaurant i hjembyen Villingen-Schwenningen klokken cirka 20.30 23. december.

Bild skriver, at han ikke vendte retur til sit hus, hvor familien siden slog alarm.

2. juledag har 400 frivillige afsøgt lokalområdet i håbet om at finde Dirk Brünker, men eftersøgningen var uden held.

Politiet har desuden ledt med helikopter og termokameraer samt finkæmmet vandløb i området.

Den 28-årige Magdeburg-spiller skriver på sin Instagram, at han er taknemmelig for hjælpen i eftersøgningen af sin far.

'Tak til alle, der var der i dag. Det lykkedes desværre ikke at finde min far. Men vi fik afsøgt et meget stort område,' skriver han og deler en opfordring til borgerne i byen Villingen-Schwenningen og omegn.

'Vi beder indtrængende alle, der ikke var hjemme i julen om at gennemsøge deres egne garager, kældre mv.,' lyder det fra fodboldspilleren.

Politiet er indtil videre på komplet bar bund.