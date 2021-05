Han var ellers udset til at assistere den kommende landsholdstræner Hansi Flick ved EM, men en diagnose satte en stopper for det.

For i et interview med tyske Kicker fortæller den tidligere tyske verdensmester Miroslav Klose, at han i en længere periode havde store smerter i sit ene ben.

»Det startede for næsten tre uger siden, da jeg pludselig fik stærke smerter i benet, som jeg slet ikke kunne håndtere. Kort før vi gik i hotelkarantæne med FC Bayern, gik jeg til vores læger for at blive undersøgt nærmere, fordi smerten i mit ben blev værre og værre. Først troede jeg, det var en klemt nerve eller noget lignende, men diagnosen var lidt af et chok for mig,« forklarer Klose og fortsætter:

»Jeg har to blodpropper i benet. Jeg blev straks sat på noget medicin og fik straks specielle strømper, som jeg nu skal bære døgnet rundt. Lægerne gjorde det meget klart for mig, at denne situation ikke skal bagatelliseres. For første gang har de beordret mig til næsten total hvile. Jeg må ikke løbe, ikke svømme, og frem for alt kan jeg ikke spille fodbold.«

Dermed satte det en midlertidig stopper for Kloses trænerkarriere, efter han lørdag sagde farvel til FC Bayern og kan nu se frem til en mindre pause på grund af benet.

Trods en mindre omvæltning af hans daglige gang, så er Miroslav Klose i bedring. For smerten er nu væk, men han er stadig nødsaget til at tage medicinen og gå med de specielle strømper.

Når Miroslav Klose vender tilbage i fuld form, så vil han gå benhårdt efter at blive træner selv og derfor ikke vende tilbage som assisterende træner for Hansi Flick.

Det er endnu uvist om hvornår han kan vende 100 procent tilbage.