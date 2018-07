Det tyske fodboldforbunds præsident, Reinhard Grindel, fotryder visse ting i sagen om Mesut Özil. Han slår samtidig fast, at racisme er uacceptabelt i alle former

Mesut Özil smækkede i den grad med døren, da han valgte at stoppe på det tyske fodboldlandshold. Arsenal-spilleren skrev et brev på tre sider, hvor han anklagede det tyske fodboldforbund for racisme og chikane.

Reaktionen efter den skuffende VM-slutrunde for Tyskland og Özil, blev efter sigende for meget for den tyske midtbanespiller. Det tyske fodboldforbunds præsident Reinhard Grindel fortryder nu, at han ikke har taget større afstand fra racisme.

»Afskedsbeskeden fra Mesut Özil udløste en debat om racisme, og hvordan fodbold integrerer generelt. Som DFB-præsident vil jeg ikke slippe for denne debat. I bagklogskabens lys skulle jeg som præsident have slået fast, at enhver form for racisme er fuldstændig uacceptabel,« siger Grindel i en pressemeddelse på det tyske fodboldforbunds hjemmeside.

Mesut Özil modtog stor kritik forud for VM i Rusland, efter han mødte den tyrkiske præsident Erdogan. Det var det møde, der satte hele kontroversen i gang.

