Hvis der alligevel spilles uden tilskuere, giver det mening med Nations League ét sted, siger Oliver Bierhoff.

Man bør overveje at afvikle den kommende udgave af fodboldturneringen Nations League som en komprimeret miniturnering.

Det foreslår Oliver Bierhoff, der er ansvarlig for det tyske fodboldlandshold under Det Tyske Fodboldforbund (DFB).

»Det kunne være et alternativ. En slags miniturnering kunne godt være en idé,« siger han tirsdag til det tyske sportsmagasin Kicker.

Nations League er organiseret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Turneringen består af grupper af fire hold, der lige nu står til at møde hinanden to gange i runder, der er planlagt til september, oktober og november.

Men det er blandt andet udsigten til, at kampene på grund af coronavirus skal spilles uden tilskuere, at Oliver Bierhoff foreslår en alternativ afvikling.

»De nationale forbund kunne derfor være mere villige til at spille på en neutral bane,« lyder det fra den tyske fodboldchef.

Han tilføjer, at Tyskland står klar til at være vært for den potentielt forandrede udgave af Nations League.

»Vi har den fornødne viden og en fremragende organisation i DFB, hvilket vi har bevist gentagne gange. Hvis sådan en model ville hjælpe Uefa, så vil jeg sige: Ja, vi er klar,« lyder det fra Oliver Bierhoff.

München står til at være vært for kampe ved EM 2020, der er udskudt til næste sommer. Tyskland skal desuden være vært for EM 2024.

Danmark er en del af Nations Leagues øverste og bedste lag, der tæller i alt 16 lande. Danmark er i gruppe med Belgien, England og Island.

/ritzau/dpa