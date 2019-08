Schalke-formand Clemens Toennies har fået politikere og fans op i det røde felt efter en tale i sidste uge.

Formanden for fodboldklubben Schalke 04, Clemens Toennies, er kommet i massivt stormvejr i Tyskland.

Toennies beskyldes fra flere sider for at have udtalt sig racistisk, og på sociale medier kræver Schalke-fans hans afgang.

I sidste uge udtalte formanden under en konference i Paderborn, at "flere kraftværker ville få afrikanerne til at stoppe med at fælde træer og lave børn efter mørkets frembrud".

Tysklands justitsminister, Christine Lambrecht, vil have Det Tyske Fodboldforbund (DFB) på banen i sagen.

- Racisme skal modsiges højt og tydeligt ved enhver lejlighed. Intet sted fungerer integrationen så hurtigt og succesfuldt som i sport, og det må vi ikke sætte over styr, siger justitsministeren til Funke Mediengruppe.

Præsidenten for DFB, Reinhard Rauball, siger til dpa, at Schalke-formandens udtalelser er "fuldstændig uforenelig med værdierne i fodboldforbundet".

Søndag valgte Clemens Toennies at undskylde, men det har ikke lukket munden på alle.

Dagmar Freitag, der er formand for et sportsudvalg i det tyske parlament, mener ikke, at undskyldningen står mål med den skade, der er sket.

- Det faktum, at det er blevet sagt af nogen, der befinder sig i en fremtrædende stilling inden for sport, gør det hele værre, siger Freitag til avisen Welt am Sonntag.

Sylvia Schenck, der er advokat for Transparency International, vil se handling fra Clemens Toennies.

- Man kommer ikke bare til at sige sådan noget i en tale. Der gemmer sig en problematisk attitude i det.

- Det er nødvendigt med en aktiv form for anger, der klart signalerer til afrikanerne, at han har ændret sin mening, siger hun.

Schalke 04 indleder den forestående sæson 17. august, når holdet møder Borussia Mönchengladbach.

/ritzau/AFP