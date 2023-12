Bayer Leverkusen havde mest problemer med VAR, da Paderborn blev nedlagt i pokalturneringen.

Bayer Leverkusen har fået en flyvende start på sæsonen og topper aktuelt Bundesligaen. Og i pokalturneringen kan holdet fra det vestlige Tyskland også drømme om succes.

Onsdag aften havde den spanske succestræner Xabi Alonso ingen problemer med at føre sine tropper til en sejr på 3-1 over Paderborn fra næstbedste række ottendedelsfinalen.

Allerede efter 12 minutter blev fundamentet til sejren støbt. Formstærke Victor Boniface sendte hjemmeholdet i front, og inden stadionuret rundede en halv time, var føringen blevet fordoblet.

Det mål stod Exequiel Palacios for.

Afgørelsen så ud til at falde fem minutter før pause, da Amine Adli scorede, men målet blev annulleret for offside efter VAR-tjek.

De udfordrede gæster måtte otte minutter efter pausen igen have hjælp fra VAR. Denne gang var det blevet Jonas Hofmanns tur til at se et 3-0-mål annulleret.

Det var som om, at det tredje mål bare ikke ville komme, og i stedet kom der lidt spænding i fire minutter mod kampens slutning.

I 83. minut lykkedes det stik mod spil og chancer Sebastian Klaas at reducere og puste liv i håbet om en overraskelse.

Det håb varede dog kun fire minutter. Så gjorde indskiftede Patrik Schick det til 3-1, og denne gang fik hjemmeholdets scoring lov til at stå.

Dermed er Leverkusen blandt de sidste otte i pokalturneringen. Der trækkes lod 10. december.

En overraskelse kom der dog onsdag, da Eintracht Frankfurt måtte lade livet til Saarbrücken fra 3. Bundesliga. Det undertippede hjemmehold tog en sejr på 2-0 på to mål efter pausen.

/ritzau/