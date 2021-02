Efter et efterår med begrænset spilletid åbnede FC Midtjyllands angriber Luca Pfeiffer mandag sin målkonto.

FC Midtjylland fik mandag sin første sejr i 2021, da det blev til en 2-1-sejr på udebane mod Randers FC i Superligaen.

Her kunne midtjydernes tyske angriber, Luca Pfeiffer, lade sig notere for sin første scoring i den sorte FCM-trøje, da han i det 69. minut scorede til 1-0.

FC Midtjyllands cheftræner, Brian Priske, var selvsagt godt tilfreds med at få sin tyske angriber i gang efter et efterår uden mål og med begrænset spilletid.

- Luca Pfeiffer spillede en fin kamp, hvor han også kom frem til et par chancer, der lige manglede det sidste, siger Brian Priske.

Den tyske angriber har meget af tiden stået i skyggen af holdkammeraten Sory Kaba, der har sat sig på det meste af spilletiden. Han var dog ikke med mandag grundet sygdom.

- Derfor var det selvfølgelig også vigtigt, at han fik prikket bolden i mål, så han kan få lidt af den selvtillid, han har brug for, siger Priske.

Pfeiffer har haft en god opstart, som han også har brugt på at vende sig til kulturen og miljøet.

- Vi vidste, at det ville kræve lidt tilvænning for Luca at falde til. Han har ikke været i et topmiljø før, og han bygger stille og roligt på, hvilket man også så i dag.

Generelt var FCM-træneren godt tilfreds med præstationen i dag, hvor der var flere forbedringer at spore i forhold til forrige rundes kamp mod Sønderjyske.

- Vi var ikke farlige nok mod Sønderjyske, og vi ender med at tabe kampen, hvilket jeg ikke synes, var helt fortjent.

- I dag mod Randers leverer vi en præstation, som vi kan være bekendt.

Luca Pfeiffer kom til FC Midtjylland i sommer fra tyske Würzberger Kickers, hvor han med sine 15 sæsonmål var med til at spille holdet til oprykning fra den tredjebedste tyske række.

/ritzau/