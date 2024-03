Tyrkisk Super Cup-finale mellem Galatasaray og Fenerbahce, som blev udsat, skal spilles 7. april i Tyrkiet.

Den tyrkiske Super Cup-finale mellem Fenerbahce og Galatasaray, der efter planen skulle være afviklet i saudiarabiske Riyadh, bliver i stedet afholdt på Nisan Stadium i byen Sanliurfa i det sydøstlige Tyrkiet.

Det oplyser Det Tyrkiske Fodboldforbund (TFF) på dets hjemmeside.

Kampen skulle være spillet 29. december 2023, men datoen er nu ændret til 7. april.

Galatasaray og Fenerbahce havde aftalt i fællesskab at markere Tyrkiets 100-års jubilæum som republik og dennes første præsident, Mustafa Kemal Atatürk.

Det skulle være sket med blandt andet opvarmningstrøjer med Atatürks ansigt og bannere på tribunerne.

Opgøret 29. december blev aflyst, da de to tyrkiske klubber angiveligt ikke fik lov til at markere jubilæet.

Der var forhandlinger mellem parterne i timerne op til kampen, men ingen løsning blev fundet.

Den officielle fælles meddelelse siger ikke direkte noget om årsagen til konflikten, men den fremhæver dog, at man i fællesskab som klubber fejrer jubilæumsåret og Atatürk.

Saudi-Arabien har kun omtalt "slogans, som ligger uden for sportens sfære" og altså ikke specifikt hyldesten af Mustafa Kemal Atatürk som årsagen til, at kampen er blevet udskudt.

Den tyrkiske Super Cup blev i 2021 afviklet i Qatar, og Tyskland var vært for opgøret mellem mesteren og pokalvinderen fra 2006 til 2008. Ellers er den blevet afholdt i Tyrkiet.

Det er i tiden op til kampen blevet mødt med kritik fra begge klubber, fans og på flere andre fronter, at man netop i jubilæumsåret valgte at rykke kampen til udlandet.

TFF har forklaret sig med, at det vil genere større indtægter via nye sponsorer og samarbejdspartnere, at man spillede kampen i Saudi-Arabien.

/ritzau/