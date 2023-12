FC Nordsjællands opgør mod Fenerbahce i Conference League er udsolgt. Farum-klubben forventer en fodboldfest.

Der bliver fyldt op på tribunerne, når FC Nordsjælland torsdag i Farum møder Fenerbahce i Conference League.

FCN forventer en festlig atmosfære til kampen, hvor den populære tyrkiske storklub formentlig vil få stor opbakning fra både herboende og medrejsende Fenerbahce-fans.

Tilhængerne af det tyrkiske mandskab må dog kun vise Fenerbahces klubfarver i udebaneafsnittet med plads til omkring 1200 fans.

Presse- og kommunikationschef Mette Andersen vurderer, at der er godt styr på sikkerheden før den store opgave.

- Vi har selvfølgelig flere vagter, og der er mere politi, men det er der generelt til den her type kampe.

- De fans, der er rejst fra Tyrkiet, skal sidde på udebaneafsnittet, og så er der en del herboende tyrkere, som vi selvfølgelig skal håndtere så godt, som vi kan.

- Samtidig tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at vi tror på, at det bliver en kæmpe fodboldfest, siger Mette Andersen og beskriver kampen som den største, der er blevet spillet på kunstgræsset i Farum i mange år.

På forhånd har FC Nordsjælland ikke fået nogen indikationer af, at der kan opstå ballade.

- Nej - overhovedet ikke. Vi har jo holdt mange møder med Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red), og også med de tyrkiske sikkerhedsrepræsentanter, forklarer presse- og kommunikationschefen.

Mette Andersen fortæller, at Fenerbahces fans mødes inde på Rådhuspladsen i København, inden de drager med særtog til Farum. Politiet vil eskortere det gæstende holds fans undervejs.

- Vi har ikke på forhånd fået nogen indikationer af, at der kunne være noget som helst ballade.

- Tværtimod har vi kun fået indikationer af, at de kommer for at se fodbold. De har jo nogle gode fans, som giver en god stemning, siger hun.

Med fyldte tribuner vil der formentlig være op mod 10.000 tilskuere på plads i Farum til torsdagens kamp, der begynder klokken 21.

Før opgøret indtager Fenerbahce førstepladsen i gruppe H med ni point efterfulgt af FCN med syv point. De to klubber kæmper for at holde bulgarske Ludogorets med seks point bag sig.

Sideløbende med opgøret i Farum møder Ludogorets på udebane gruppens bundprop, Trnava fra Slovakiet.

Skulle det ende med en sejr til Ludogorets i det opgør, så er der lagt op til en gyserafslutning i gruppen, når FCN i sidste gruppekamp i december skal en tur til Bulgarien.

To hold fra gruppen avancerer til forårets knockoutkampe.

