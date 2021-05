I sidste spillerunde tippede mesterskabet i Tyrkiet frem og tilbage mellem Besiktas og Galatasaray.

Der var spænding frem til sidste minut i den tyrkiske guldkamp, der lørdag aften blev afgjort med Besiktas som vinder.

Stillingen var helt lige før sidste spillerunde med Besiktas og Galatasaray på hver 81 point.

Galatasaray-spillerne var nødsaget til enten at hente flere point på sidste spilledag end lokalrivalerne - eller vinde deres kamp i sidste runde med tre mål mere end Besiktas.

De to klubber stod nemlig helt lige på en lang række parametre; point i tabellen, point i indbyrdes kampe og mål i indbyrdes kampe.

Besiktas gik dog ind til sidste spillerunde med en målforskel, der var to bedre end Galatasarays, og det kunne potentielt blive afgørende.

Guldet tippede da også en overgang i anden halvleg i retning af Galatasaray, da holdet efter en times spil bragte sig foran med 2-1 i hjemmekampen mod Yeni Malatyaspor.

På det tidspunkt var stillingen 1-1 i Besiktas' udekamp mod Göztepe, og dermed var Galatasaray på vej til at overtage førstepladsen.

Glæden varede dog kort for Galatasaray. På et straffespark i det 69. minut bragte Besiktas sig foran med 2-1 mod Göztepe, og så var guldet tilbage på Besiktas' hænder.

Galatasaray øgede senere føringen til 3-1 mod Yeni Malatyaspor, og da opgøret blev fløjtet af, var der fortsat fem minutter tilbage i Besiktas' udekamp mod Göztepe.

En sen Göztepe-scoring kunne potentielt spolere Besiktas-festen og sende mesterskabet til Galatasaray, men der blev ikke scoret yderligere, og så tog Besiktas det tyrkiske guld for 16. gang i klubbens historie.

Fenerbahce havde også en spinkel chance for at nappe guld på sidste spilledag. Det ville dog kræve, at både Besiktas og Galatasaray tabte.

