Et par usædvanlige solbriller, en meget høj hat og et forskelligtfarvet jakkesæt.

Det var, hvad faren til Filozofe Mabete havde iført sig, da sønnen skulle underskrive sin første professionelle fodboldkontrakt med Wolverhampton.

Og det har bogstavelig talt for Twitter til at koge over. Det sociale medie er således fyldt med kommentarer omkring den meget specielle stil.

Herunder kan du se et udpluk af folks meninger:

Tjek lige Filozofe Mabetes far magiske look, da han underskrev sin første kontrakt med Wolverhampton.

Faren til Filozofe Mabete er blevet udvalgt af Gryffindor!

Faren til den unge forsvarsspiller valgte en meget særlig stil, som nok ikke er den mest brugte i England.

Filozofe Mabete har uden tvivl et eller andet, men faren har bare mere.

Filozofe Mabetes far er en multitasker af første rang. Det er min følelse.

Filozofe Mabete har de seneste år været en del af Wolverhamptons ungdomsafdeling, hvor han blandt andet har spillet i U/18-udgaven af Premier League.

Den talentfulde fodboldspiller er både statsborger i Congo og England, mens forældrene er 100 procent congolesiske.

Filozofe Mabete havde hele sin familie med på billedet, der blev taget på Wolverhamptons hjemmebane, da han blev officielt præsenteret som ny førsteholdsspiller.

Premier League-mandskabet indleder den nye sæson i Englands bedste fodboldrække den 14. august med en udekamp mod Kasper Schmeichel og Leicester.