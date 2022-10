Lyt til artiklen

Et tweet fra det spanske målmandsikon Iker Casillas blev spredt som en steppebrand.

For den tidligere landsholdsmålmand var ifølge et tweet sprunget ud som homoseksuel.

»Jeg håber, I vil respektere mig: Jeg er homoseksuel,« lød det kortfattet fra den tidligere Real Madrid-spiller.

Tweetet havde allerede fået massiv eksponering, og reaktionerne strømmede ind, og den tidligere landsholdskammerat Carles Puyol havde også kommenteret opslaget.

'Det er tid til at fortælle vores historie,' Iker, skrev han kryptisk.

Men her 1,5 time efter er tweetet slettet igen, og der er ikke kommet en ny reaktion.

På en time havde tweetet fået over 150.000 likes, 60.000 retweets og knap 20.000 kommentarer.

41-årige Casillas var indtil 2021 gift med den spanske sportsjournalist Sara Carbonero. Parret var sammen i fem år og har to børn sammen.

Det er dog ikke alle, som troede, at tweetet var sandt.

Det spanske medie AS skriver, at det er sarkasme og Mundo Deportivo skriver, at det kan være på grund af den seneste periodes rygter om forskellige nye kvindelige flammer.

De nævner flere navne, som han er blevet rygtet sammen med.