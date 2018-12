Hvem skal være Manchester Uniteds næste cheftræner?

Det er det store spørgsmål, der florerer hos engelske medier, hos Manchester United-fans og givet vis også på ledelsesgangene hos de røde fra Manchester.

For selv om norske Ole Gunnar Solskjaer er blevet hentet ind som holdets midlertidlige træner for resten af sæsonen efter fyringen af portugisiske José Mourinho, så bliver der allerede nu set frem mod sommeren 2019.

Allerede inden José Mourinhos afgang fra Manchester, florerede der rygter om, at franske Zinedine Zidane var en yderst populær kandidat til at overtage trænersædet hos United, når Mourinho ikke længere skulle være bossen.

José Mourinho. Foto: PHIL NOBLE

Det lokale medie Manchester Evening News melder dog fredag om, at der i hvert fald for nuværende ikke er noget, der tyder på, at Zinedine Zidane er ved at lave en aftale med Manchester United.

Mediet skriver, at Zidanes agent, Alain Migliaccio, i oktober fortalte, at han havde talt med Zinedine Zidane om at træne i England, hvilket han angiveligt ikke skulle være så varm på.

Specifikt omkring Manchester United skriver Manchester Evening News, at Zidane skulle være en del i tvivl omkring den nuværende og fremtidige organisation i Manchester United

Klubben har gjort det klart, at de ønsker en sportsdirektør, der skal arbejde tæt sammen med den kommende manager omkring transfers og koncept, og her skulle Zidane angiveligt være interesseret i en mere egenrådig manager-rolle.

Ole Gunnar Solskjaer har sin første kamp som Manchester United-træner lørdag aften. Foto: JASON CAIRNDUFF

Det ændrer dog ikke på, at Zidane oddsmæssigt er en af de store favoritter til managerjobbet i Manchester United.

Den helt store favorit er Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, mens Zidane og Solskjaer følger efter.

Tottenham har dog i de seneste dage forsøgt at mane de rygter til jorden, og Pochettino selv forsøger at afværge diverse spørgsmål omkring en mulig fremtid på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer får debut i spidsen for Manchester United lørdag klokken 18.30, hvor holdet gæster Cardiff.