Bettingbranchen er under beskydning. Og der er ændringer på vej.

Ét af de forslag, som branchen selv er kommet med, er, at det skal være slut med at bruge kendte frontfigurer til at reklamere for spil. En praksis, mange udbydere herhjemme i en årrække har gjort brug af.

»Vi skal tage større ansvar for, at markedsføringen ikke er for aggressiv. Derfor bør reklamer for spil ikke indeholde personer, der kan opfattes som 'autoriteter',« har Morten Rønde, direktør i brancheorganisationen Spillebranchen, tidligere udtalt til B.T.

Hos Unibet, der i mange år har haft den tidligere fodboldspiller Brian Laudrup som frontmand, er man ikke klar til at smide Laudrup på gaden lige med det samme på trods af udmeldingerne fra Spillebranchen.

»Som led i arbejdet med Spillebranchens adfærdskodeks er det blevet meldt ud, at branchen ser ind i en fremtid uden diverse frontfigurer. Vi har siden 2014 haft et rigtig godt samarbejde med Brian, han er vigtig for vores brand, og det lange parløb afslutter vi ikke fra den ene dag til den anden,« skriver Unibets pressechef, Per Marxen, i en mail til B.T. og fortsætter:

»Vi forholder os naturligvis til Spillebranchens udmelding og vil på den baggrund i den nærmeste fremtid afklare, hvordan vi bedst indretter vores kommunikation fremadrettet.«

B.T. har også været i kontakt med LeoVegas, der har brugt fodboldspilleren Nadia Nadim og den tidligere fodboldspiller Thomas Gravesen som såkaldte brandambassadører.

Her oplyser kommunikationschef Hans Uhrus, at man allerede i januar sagde farvel og tak til både Nadim og Gravesen.

Til spørgsmålet om, hvad der ligger bag den beslutning, lyder det, at de blev droppet som følge af 'en kontinuerlig udvikling i markedskommunikationen'.

Debatten om betting blussede for alvor op i sportsverdenen, da landstræner Kasper Hjulmand i Radio 4-programmet 'Fremkaldt' talte for et forbud mod betting.

»Jeg synes ikke, at jeg kan opfordre til spil og betting. Det kommer jeg aldrig til at stå på mål for at give videre til nogen, at det er en god ting at gøre,« lød det fra Hjulmand.