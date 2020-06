Mål af Jeppe Tverskov og Troels Kløve gav OB en sejr på 2-0 i torsdagens superligaopgør mod Sønderjyske.

Torsdagens vigtige 3F Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske endte onsdag aften med en 2-0-sejr til et velspillende fynsk hjemmehold.

Dermed rejste OB sig efter at have tabt med hele 0-6 til bundholdet Silkeborg i sidste spillerunde.

OB kendte torsdag sin besøgelsestid og nettede to gange før pausen, mens Sønderjyske gennem hele kampen havde store problemer med at skabe målchancer.

De tre point til OB betyder, at holdet på førstepladsen har seks point ned til Sønderjyske på tredjepladsen i nedrykningspulje 1. Samtidig spillede Lyngby 0-0 mod Silkeborg og er tre point efter OB.

Allerede fra starten var det fynboerne, der dominerede kampen, men det kneb med at spille sig frem til reelle målchancer for værterne.

Et kvarter inde i opgøret fik hjemmeholdet imidlertid tilkendt et straffespark, da Stefan Gartenmann klodset nedlagde Aron Thrándarson.

Anfører Jeppe Tverskov tog ansvaret på sine skuldre og placerede et hårdt, velplaceret spark uden for Sønderjyske-målmand Sebastian Mielitz' rækkevidde.

Defensiven hos udeholdet tillod fortsat ikke de store muligheder til OB, og der skulle også en lille genialitet og lidt held til at gøre det til 2-0.

En velspillende Jørgen Skjelvik afleverede på kanten af feltet bolden bagud med hælen til Troels Kløve, som sparkede mod mål, og det afrettede spark snød Sebastian Mielitz.

Den unge OB-angriber Max Fenger var med et skud på overliggeren tæt på at øge føringen i begyndelsen af anden halvleg, der heller ikke var præget af mange målchancer.

Sønderjyske forsøgte at ændre kampbilledet med en række offensive udskiftninger, men det lykkedes ikke at etablere et ordentligt pres og fremtvinge en scoring, der kunne skabe spænding.

Efter fire uafgjorte indbyrdes opgør på stribe kunne OB endelig juble over en sejr mod Sønderjyske og oprejsning fra skuffelsen i sidste runde.

/ritzau/