Det varede ikke længe i rollen som Premier League-ekspert for den tidligere professionelle fodboldspiller Mads Timm.

NENT, der blandt andet ejer kanalerne TV3 Sport og Xee, har nemlig valgt at stoppe samarbejdet med ham.

Mads Timm med en kort fortid hos Manchester United nåede kun at være ekspert en enkelt weekend, men det var nok til at få kritikerne til at rejse sig op.

På Twitter blev han blandt andet kaldt for ‘den mest uduelige fodboldekspert i dansk tv-historie.’

NENT kommer ikke direkte ind på, at det er årsagen til, at samarbejdet mellem parterne stopper.

»Jeg kan bekræfte, at Mads Timm ikke skal lave flere opgaver hos os.«

»Vi må erkende, at det ikke var et perfekt match mellem Mads og TV3 Sport, og derfor har vi i god ro og orden aftalt med Mads, at han ikke laver flere opgaver for os,« siger Kim Mikkelsen, der er Head of Sports for Nordic Entertainment Group til bold.dk.

Kim Mikkelsen forklarede efter sidste weekends kritik til B.T., at man lytter til, hvad folk siger, og så vurderer man ud fra det:

»Vi lytter selvfølgelig til de input, der kommer, hvad enten det er af den ene, anden, tredje eller fjerde karakter. Og så evaluerer vi selvfølgelig på vores udsendelser. Det gør vi med alle udsendelser.«

Mads Timm skiftede til Manchester United, da han var 16 år tilbage i 2000, men han fik aldrig et gennembrud på holdet.

Han fik 10 minutter for holdet i Champions League, men spillede aldrig en Premier League-kamp.

Mads Timm stoppede karrieren som 24-årig efter en karriere, hvor han var mest succesfuld i en periode i OB fra 2006-2008.