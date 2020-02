Man skal ikke finde sig i alt!

Det gør tv-værtinde Signe Vadgaard, der dækker fodbold hos YouSee, bestemt heller ikke. Hun er nemlig mildest talt utilfreds med den besked, der onsdag tikkede ind i hendes mail-indbakke.

En seer ved navn 'Christoffer' skriver følgende til tv-værten.

»Der er et problem med jeres cl-studie. Pernille Harder er med i studiet. Kvinder skal ikke dække herrefodbold, og kvindefodbold skal afskaffes,« skriver han og fortsætter:

»Det er en krig, og det er ikke for kvinder... Og i den forbindelse vil jeg også spørge: Åbner I snart en kvindesportskanal? Så slipper vi for at se på blandt andet kvindefodbold og kvindelige fodboldeksperter på hovedkanalerne.

Signe Vadgaard har postet den yderst sexistiske kommentar på hendes Instagram-profil.

Og 'Christoffer' får her også svar på tiltale.

»Hej Christoffer. Nu kan jeg ikke tale på den gode Pernille Harders vegne; men herfra én af de andre kvinder, der TILLADER sig at dække herrefodbold skal der lyde et kæmpe stort; REND MIG - og ha’ en dejlig onsdag med masser af CL, som du forhåbentlig overlever selvom nogle af mine kvindelige kollegaer skulle ha’ en finger med i spillet.«