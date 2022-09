Lyt til artiklen

Kærlighed kommer i mange former.

Det kender Onside-vært Signe Vadgaard nemlig om nogen til.

Den 38-årige tv-vært er gift med Cathrine Gjørtsang Vadgaard, og sammen har de datteren Lucca på snart to år.

Kærligheden mellem de to slog ned som et lyn, og allerede et år efter deres møde var de to blivet gift.

Sværere var det dog for ægteparret at forløse drømmen om at få et barn sammen.

»Min beslutning om at gå all in med Cathrine har uden sammenligning været den bedste beslutning, jeg har taget. Vi er lykkelige og har fået en fantastisk lille pige, som vi har kæmpet længe for at få – og derfor var det virkelig dejligt, at hun endelig kom. Det har været meget givende,« siger Signe Vadgaard i et interview med Alt for Damerne.

De gennemgik seks insemineringsforsøg, inden de glædeligt kunne annoncere tv-værtens graviditet.

I slutningen af sin 20'ere fandt Signe Vadgaard ud af, at hun er biseksuel, og det krævede sit at stå offentligt frem, men hun endte med at gøre det i forbindelse med sit daværende arbejde som vært på P3's morgenhold, hvor hun på direkte radio fortalte det.

Siden blev hun vært på Canal 9, hvorefter hun blev headhuntet til Viaplays Premier League-satsning. I dag står hun i spidsen for mediets fodboldfagskib, når hun styrer Onside med sikker hånd hver søndag aften i Superliga-sæsonen.