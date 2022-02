Den amerikanske sportsreporter Jen Hale skylder en stor tak til en opmærksom kollega.

For fem år siden blev den 43-årige Fox Sports-vært diagnosticeret med 'dilateret kardiomyopati' – en sygdom i hjertemusklen, der begrænser pumpning af blod ud til kroppen. Var det ikke blevet opdaget, havde hun været død inden for fem år, vurderede lægerne.

At sygdommen i det hele taget blev opdaget, kan Jen Hale takke sin kollega Ronde Barber for.

Den tidligere NFL-spiller, arbejdede i 2016 på sidelinjen sammen med Jen Hale – og han undrede sig over, at hun svedte voldsomt og havde problemer med at få vejret. Og han insisterede på, at hun stoppe med at ignorere symptomerne og i stedet tage til lægen med det samme,

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Jen Hale (@jenhale504)

»Sveden drev af mig, hvis blot jeg skulle trække min rullekuffert. Jeg hev og hev efter vejret. Han (Ronde Barber, red.) var den første, der kiggede på mig og sagde, 'åh-åh, noget er galt',« fortæller Jen Hale til People.

Så hun fulgte kollegaens råd og opsøgte en læge, som stillede den alvorlige diagnose. Indtil da havde hun nægtet at indse, at der var noget galt.

»Jeg blev ved med at sige til mig selv 'stop med at være så vattet – tag dig sammen. Det kan ikke være noget seriøst,« fortæller Jen Hale, der i dag er dybt involveret i den amerikanske hjerteforening.

»Det ramte mig bare mig og min familie, hvor markant anderledes udfaldet havde været, hvis det her var sket for 20 år siden.«