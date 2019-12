'Undskyld.'

Sådan lyder det i en opdatering fra Sky Sports-værten David Jones i en opdatering på Twitter.

Årsagen skal findes i en episode, der fandt sted efter kampen mellem Chelsea og Tottenham. En kamp, hvor racisme igen kom på dagsordenen, da stadionspeakeren gentagne gange måtte bryde ind.

»Racistisk opførsel forstyrrer kampen,« lød det under opgøret, hvor det var Chelsea-forsvareren Antonio Rudiger, det gik ud over. Og det fik efter kampen Gary Neville til at råbe op i studiet hos David Jones.

Gary Neville blev i studiet afbrudt af David Jones. Foto: Glyn KIRK Vis mere Gary Neville blev i studiet afbrudt af David Jones. Foto: Glyn KIRK

»Jeg nævnte for nogle uger siden, at vi lige har haft et valg her i landet, hvor lederne af begge de store partier konstant over de sidste par måneder har pustet til ilden i forhold til racisme, og de accepterer det også i deres partier,« sagde Gary Neville og fortsatte:

»Hvis det bliver accepteret hos den højeste instans, snakker vi jo ikke bare mikroniveau. Det er på allerhøjeste niveau. Det er det samme i dag (under kampen, red.). Du kan jo godt sige, det handler om en enkelt person, men det er et langt større problem, og der skal ske noget hurtigt. Og så må vi opfordre spillerne til at forlade banen og stoppe underholdningen, mens det står på.«

Og her blev han så stoppet af David Jones, der afbrød. Han sagde, at han var nødt til at sige, at 'det var Gary Nevilles holdning og ikke Sky Sports' holdning'.

Noget, der tydeligvis irriterede Neville, der spurgte, om ikke han var enig i det, der lige var blevet sagt.

»Om jeg er det eller ej, er irrelevant. Jeg er her for at skabe balance i debatten,« sagde David Jones under programmet.

Nu har han så valgt at sige undskyld, for det var ikke hans intention at lukke ned for selve racisme-debatten. Men det fremgik ikke tydeligt nok, erkender han nu.

'Jeg var nødt til at blande mig, da Gary sagde, at de to politiske partier bærer skylden. Men det gjorde jeg ikke klart nok. For det siger jeg uden tvivl undskyld,' skriver David Jones og fortsætter:

'Jeg ville aldrig med vilje lukke ned for en diskussion om racisme. Jeg har arbejdet for Sky i over 20 år og ved, de deler min holdning, der er, at ingen former for racisme skal tolereres. Og derfor er jeg virkelig skuffet og beklager for i aften,' slutter David Jones.

I’m so sorry to have spoiled what was such an important discussion on racism tonight. I had to intervene when Gary suggested the two main political parties were to blame - I didn’t make that clear enough. For that I apologise unreservedly. — DAVID JONES (@DavidJonesSky) December 22, 2019

Efter kampen blev problemet med racisme også italesat af spillerne. Blandt andet lød det fra Chelseas anfører, Cesar Azpilicuet, at det var Rudiger, der gjorde ham opmærksom på de grimme tilråb. Og derefter tog anføreren så fat i kampens dommer.

»Vi er meget bekymrede og klar over problemerne med racisme. Det skal stoppes. Det er et problem ikke bare i fodbolden, men også generelt i samfundet.« sagde Cesar Azpilicuet efter kampen, som Chelsea vandt med 2-0.

Foruden det røde kort til Son - og de racistiske sange - fik Chelsea tildelt et straffespark efter en alt for voldsom og klodset aktion fra Spurs-målmand Paulo Gazzaniga.

Også her krævede det dog, at dommer Taylor fik situationen til gennemsyn hos VAR-holdet, før han kunne træffe den korrekte beslutning.