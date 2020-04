Fodboldspilleren Mesut Özil har bragt sig selv i stærk modvind ved at gå imod fællesskabet i Arsenal.

Størstedelen af truppen er gået med til en midlertidig lønreduktion på 12,5 procent grundet corona-pandemien, men Özil, som angiveligt er den, der tjener bedst i truppen, ønskede ikke at gå med på samme betingelser.

Den beslutning har kostet meget på popularitetsbarometeret hos fansene, og den kendte tv-vært og Arsenal-tilhænger Piers Morgan følger nu trop og sender den tyske spiller en offentlig sviner.

Det begyndte på Twitter, efter en journalist skrev, at Özil er en af blot tre spillere, der ikke er gået med på den kollektive aftale.

Disgraceful, but no surprise - Ozil's been getting £350k-a-week for doing nothing since 2017. https://t.co/VN8gqw9ruj — Piers Morgan (@piersmorgan) April 20, 2020

»Skamfuldt, men det er ingen overraskelse - Özil har fået 350.000 (knap fire millioner kroner, red) om ugen siden 2017 uden at lave noget,« skriver Piers Morgan, som dagen efter fulgte op i sit program Good Morning Britain ved at lange endnu mere ud på tv.

»Skam dig, Mesut Özil. Skam dig.«

»Nogle af de unge spillere, som tjener langt mindre end dig, tager en lønnedgang på 12,5 procent. Det ville være en dråbe i havet for dig, men du vil ikke gøre det, fordi du vil se, hvordan den økonomiske situation bliver, mens du ligger ned og spiller Playstation hver eneste aften i stedet for at spille fodbold. Er du seriøs?,« spørger ham retorisk i sin kritik.

Mesut Özil har siden gennem sin advokat erklæret, at han godt kunne finde på at gå ned i løn, og at han er dialog med klubben.