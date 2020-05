De seneste måneder er historierne om sportsstjerner, der ikke kan overholde reglerne under coronakrisen, dukket op igen og igen.

Manchester City-stjernen Kyle Walker er en af dem, og han er kommet i store problemer, efter han blev afsløret i at have holdt en såkaldt sexfest med flere prostituerede trods Englands forbud mod at samles i disse tider.

Ifølge en af de prostituerede blev hun inviteret hjem til fodboldspilleren for at have sex i tre timer. Episoden skete, dagen efter Walker havde været på de sociale medier og fortalt, hvor vigtigt det er at blive hjemme og følge reglerne.

Selv om han selv gjorde lige præcis det modsatte og på under 24 timer brød reglerne hele tre gange, da han på det døgn også lige nåede at besøge sin søster såvel som sine forældre.

Walker ved, at han har dummet sig. Foto: JOSE COELHO Vis mere Walker ved, at han har dummet sig. Foto: JOSE COELHO

Det var i begyndelsen af april, at det skete, men siden har den engelske landsholdsback følt sig krænket og forfulgt, hvorfor han her en måned senere har sendt en lang meddelelse ud på Twitter.

»Jeg har på det seneste gennemgået en af de hårdeste perioder i mit liv, og det tager jeg fuldt ansvar for. Men nu føler jeg, at jeg bliver chikaneret. Det påvirker ikke længere kun mig, men også min familie og mine små børn,« skriver Kyle Walker blandt andet og pointerer, at han er et menneske med følelser nøjagtig som alle andre.

Meddelelsen har ikke helt fået den modtagelse, som han nok ønskede.

For mens nogle følgere er enige med ham, er langt de fleste fortsat kritiske på grund af hans opførsel.

Kyle Walker citing 'mental health issues' as an excuse for why he repeatedly breaches lockdown rules is one of the most pathetic things I've ever heard.

It's other people's physical health that I'm worried about thanks to his selfish, reckless behaviour. — Piers Morgan (@piersmorgan) May 8, 2020

Fredag kom den populære tv-vært Piers Morgan så på banen, som han tidligere har gjort det over for en anden fodboldstjerne i Mesut Özil, og han saver også Kyle Walker over.

Morgan køber ikke Walkers forsøg på at få medlidenhed med baggrund i, at City-spilleren forklarede sine udflugter med, at han skulle aflevere et kort til sin søster, der så krammede ham, og at han blot hentede hjemmelavet mad hos sine forældre.

Ifølge Walker havde han brug for deres støtte i en tid, hvor han mentalt er revet fra hinanden.

»Kyle Walker bruger 'mentale sundhedsårsager' som undskyldning for, at han flere gange har brudt reglerne under denne nedlukning - det er noget af det mest patetiske, jeg nogesinde har hørt,« skriver Piers Morgan på Twitter.

Kyle Walker har ikke fulgt reglerne. Foto: Oli SCARFF Vis mere Kyle Walker har ikke fulgt reglerne. Foto: Oli SCARFF

»Det er andre folks fysiske sundhed, jeg er bekymret for takket være hans selviske og hensynsløse opførsel,« tilføjer Morgan.

»Kyle Walker, en mulitmillionær, Manchester City-spiller. Endnu en, som ligesom Jack Grealish, havde givet os en berusende tale om, hvor vigtigt det var at blive indendøre og følge reglerne samt ikke gøre noget dumt. Og bogstaveligt talt har han inden for en dag hyret to eksportpiger hjem til sig selv og en ven. Man tænker, hvad kan være mere hensynsløst end det,?« skriver tv-værten og konkluderer:

»Det er modbydelig hykleri. Det er utroligt selvvisk og hensynsløst. Når spillere opfører sig sådan, bringer de en plet på hele branchen,« raser Morgan videre.

Kyle Walker har i mange år haft en kæreste i Annie Kilner, men hun gik fra ham, efter det kom frem, at han havde gjort modellen Lauryn Goodman gravid.