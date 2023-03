Lyt til artiklen

Hun vidste ikke, hvad hun skulle sige.

For han havde aldrig sagt sådan noget før.

Den britiske tv-vært Laura Woods blev i hvert fald for en kort stund efterladt fuldstændig mundlam, da hun mandag aften styrede nedtakten af FA Cup-opgøret mellem Manchester City og Bristol City på ITV.

Den irske fodboldekspert Roy Keane fik nemlig pludselig ordet i tv-studiet, og da han skulle beskrive Manchester City-stjernen Kevin De Bruynes mål til slutresultatet 3-0, gjorde han sin kvindelige kollega helt paf.

Den tidligere United-stjerne Roy Keane. Foto: NICK POTTS Vis mere Den tidligere United-stjerne Roy Keane. Foto: NICK POTTS

»Jeg elsker at se ham (Kevin De Bruyne, red.) spille. Han gør alt rigtigt, når han tager beslutninger. Han er verdensklasse. Noget af det, han gjorde her til aften … målet eksempelvis. Det er bare kvalitet, og så er det sexet fodbold,« lød det fra Roy Keane.

Og netop de sidste to ord fra Manchester United-legenden var tilsyneladende nok til at hyle Laura Woods helt ud af den, skriver flere engelske medier – heriblandt Mirror.

For hun havde aldrig hørt den ellers så iskolde og kontante fodboldekspert bruge ordet 'sexet', når han har beskrevet fodboldspilleres præstationer gennem tiden.

»Det, jeg elsker, er, at Kevin De Bruyne nu kan tage hjem, tænde for fjernsynet og så undre sig over, hvordan Roy Keane beskrev målet. Jeg tror ikke, han havde forventet, at Roy ville bruge ordet 'sexet', men her står vi så,« lød det fra Woods efter en mindre pause.

Herefter fortsatte tirsdagens nedtakt – uden flere overraskelser fra Roy Keane.