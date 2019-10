Diletta Leotta tager det med et smil.

»Det var en misforståelse,« siger den italienske fodboldvært.

I sidste uge ramte hun ellers overskrifterne over store dele af verden, fordi en gruppe fodboldtilhængere til en Serie A-kamp opfordrede hende til at vise brysterne frem. Det blev fanget på en videostump.

Nu siger hun:

»Napoli-tilhængerne støttede mig i hele kampen, og så forsøgte de at gå et skridt videre efter Napolis sejr, men det var en joke,« lyder det fra Diletta Leotta i et interview med The Sun:

»Nogle gange føles det som om, at alt jeg foretager mig, går viralt: Hvis jeg træner i fitnesscentret eller danser på et natklub... så jeg var ikke overrasket, men jeg forventede ikke, at den historie ville nå ud i så mange lande.«

For tre år siden var det mindre sjovt.

Her gik den 28-årige fodboldvært verden rundt, fordi en bunke nøgenbilleder fra hendes telefon var blevet lækket. Dengang fik hun opbakning fra fodboldspilleren Mario Balotelli.

Vis dette opslag på Instagram Ultima domenica di calcio estivo #napolibrescia Et opslag delt af Diletta Leotta (@dilettaleotta) den 29. Sep, 2019 kl. 6.57 PDT

»Jeg satte virkelig pris på hans gestus og støtte. Jeg følte, at jeg ikke var alene, og det gik op for mig, at problemet var meget mere almindeligt, end jeg nogensinde havde forestillet mig,« siger Diletta Leotta.

Hun tog også håndfaste skridt mod personerne bag nøgen-lækket.

»Jeg lagde sag an. Ikke bare for at beskytte mig eget privatliv, men også for at forsøge at bekæmpe problemet,« siger den italienske tv-vært.

Lige fra hun var helt lille har hun drømt at blive sportsreporter på tv. Det lykkedes i 2010.

I dag dækker hun Serie A for tv-stationen DAZN, og hun kæmper mod opfattelsen af, at hun bare er et kønt ansigt på skærmen. Med et lille twist.

»Hvad man ser er ofte anderledes, end hvad jobbet er fra dag-til-dag ugen igennem. Mange af mine kollegaer er kun interesserede i, hvad der sker på banen. Men altså.. Italien er også glamourøst. Det er godt at have flere strenge at spille på,« siger hun:

»Så hvis du er interesseret i fodbold, skal du lytte til mine ord, og ellers kan du bare kigge på mig... ej, det er bare for sjov, men metaforen er nu ret præcis alligevel.«

Diletta Leotta er også radiovært hos Radio 105 Network.