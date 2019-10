Efter Superliga-klubben AaB fredag eftermiddag udsendte en pressemeddelelse om, at cheftræner Jacob Friis' yngste datter har fået konstateret leukæmi, vælter det ind med medfølende tilkendegivelser.

B.T. har været i kontakt med AaB's kommunikationschef, Brian Andersen, der ikke lægger skjul på, at man i klubben er dybt berørt.

»Det er helt forfærdeligt. Nu skal Jacob og familien have fred og ro, så hun kan blive rask,« siger han og tilføjer:

»Jacob orienterede os om sin families situation torsdag. Siden har han været fraværende fra træningen, og hvornår han er tilbage, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige noget som helst om. Indtil videre er han væk fra vores kamp mod Sønderjyske på søndag.«

TV-sportsværten Mette Cornelius er én blandt mange, der ytrer sig på det sociale medie Twitter, om Jacob Friis:

Jeg sender de aller allerbedste tanker afsted til Jacob Friis og hans familie. Det er ganske enkelt ubærligt og gør fodbold fuldstændigt ligegyldigt. Stakkels mennesker — Mette Cornelius (@mettecornelius) October 25, 2019

Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, er også klar med en hilsen:

Min tanker går til Jacob Friis og familien#familienFørst #fodboldIDenKontekstKunEnBiting — Glen Riddersholm (@RiddersholmG) October 25, 2019

»Jeg kender Jacob som en god kollega. Og når sådan noget som dette her sker, synes jeg, det er på sin plads at sende en hilsen. Vi skal møde AaB på søndag. Selvfølgelig vil vi gå ind til kampen med fuld power. Men man skal være en hulemand, hvis ikke det påvirker en, når man hører det,« siger Glen Riddersholm til B.T.

Således reagerer man i 1. divisionsklubben Vejle Boldklub:

Vores tanker går til Jacob Friis og familien. https://t.co/lTPtKh4ius — Vejle Boldklub (@Vejle_B) October 25, 2019

Og dette skriver 3point, hvor man ellers for det meste kun koncenterer sig om Brøndby-nyheder: