Det er ikke noget nyt for BBC-vært Emma Louise Jones at modtage, nedladende, ubehagelige og bizarre beskeder i indbakken.

Hun har blandt andet været vært på den legendariske fodboldudsendelse 'Match of the Day,' og er blevet en af de mest populære værter i England, hvorfor hun også har fået en massiv følgeskare på de sociale medier, da hun har over 400.000 følgere på Instagram.

Det er dog også på det sociale medie, at mange af hendes følgere kommer med de nedladende beskeder mod den 33-årige tv-vært.

Emma Louise Jones har dog tacklet dem på sin helt egen måde, hvilket hun igen har vist et godt eksempel på via sin Instagram-profil.

Foto: Instagram/Emma Jones Vis mere Foto: Instagram/Emma Jones

'Jeg vil bare befamle dine kæmpe bryster,' er en af de nedladende beskeder fra en følger, som BBC-værten har valgt at dele, som du kan se i bunden af artiklen.

Personen bag beskeden har sågar sendt en ny besked 48 timer senere, hvor vedkommende følger op med at skrive 'be om.'

Emma Louise Jones har taget beskeden med et smil og delt den med et par emojis, der græder af grin.

Tv-værten har flere gange afværget de bizarre beskeder med humor og sarkasme, hvor hun blandt andet i en nytårshilsen skrev, at hun ønskede et 'mindre liderligt' 2024 fra hendes mange følgere.

Det lader det dog ikke til, at de mange følgere har lyttet til.

Emma Louise Jones har tidligere gjort lidt grin med sig selv og sin krop, da hun i en podcast påstod, at hendes barm er så stor, at den kan få bilhornet til at larme, når hun sidder bag rattet.

