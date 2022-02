Piers Morgan er bestemt ikke imponeret over David Beckham.

Noget, tv-værten bestemt ikke lægger skjul på i en diskussion på Twitter, som han selv startede under årets Super Bowl.

'Fedt at se en Beckham, der faktisk kan spille fodbold,' skrev Piers Morgan med henvisning til Odell Beckham Jr.

En bemærkning, der hurtigt fik den tidligere fodboldspiller Gary Liniger til tasterne. Og han var på ingen måde enig i kritikken fra Piers Morgan, der også kalder Beckham for 'en af de mest overvurderede spillere i historien.

'Det er fint, hvis du af en eller anden grund ikke kan lide ham, men David Beckham var en fantastisk fodboldspiller. En af de fineste,' lyder svaret, inden Lineker remser nogle af Beckhams titler op.

'6 Premier League-titler, 2 FA Cups, 1 Champions League, 1 La Liga, 1 Ligue 1. Nummer to til Ballon d'Or. 115 landskampe for England, de 59 som kaptajn. En af de bedste til at slå lange afleveringer nogensinde. Ja, han er overvurderet,' lyder Linekers sarkastiske svar tilbage.

Generelt har Piers Morgans bemærkning fået mange til at reagere, men tv-værten holder fast i, at han på ingen måde var imponeret af David Beckham på grønsværen.

'Fjern de lange afleveringer og frispark, så var han en opmærksomhedshungrende snegl med dumme frisurer, der kun vandt så meget, fordi der var så gode spillere omkring ham,' skriver Morgan.

Piers Morgan langer ud efter David Beckham i en række opslag på Twitter. Foto: Chris Pizzello Vis mere Piers Morgan langer ud efter David Beckham i en række opslag på Twitter. Foto: Chris Pizzello

Han understreger dog, at det ikke er fordi, han synes David Beckham var en dårlig fodboldspiller.

'Bare overvurderet. Beckham ville aldrig komme i nærheden af en startellever til Englands allstar-hold, og hvad angår de seks klubber, ville han heller ikke komme på allstar-holdet i United, Real Madrid, Milan, eller PSG. Han skulle kæmpe for at komme på Prestons. Men på den positive side ville han komme med på LA Galaxys.'

Piers Morgan er generelt kendt for at være en mand, der ikke er bange for at sige sin mening.

I marts 2021 måtte han forlade tv-programmet 'Good Morning Britain, fordi han på live-tv kommenterede på Oprah Winfreys interview med prins Harry og Meghan Markle og i den forbindelse sagde, at han ikke troede på Meghans udtalelser om, at hun havde haft selvmordstanker. Noget, der medførte tusindvis af klager.