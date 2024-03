Flere års mental tortur er nu formentlig ovre for Laura Woods.

Tv-værten, der er med til at dække Premier League for TNT Sports, har i to år levet med en stalker, der blandt andet kunne finde på at sende skumle beskeder og trusler til hende.

Woods blev stalket fra juni 2021 og september 2023. Det skriver blandt andre Mirror.

Woods kan dog ånde lettet op nu og formentlig skubbe frygten til side, efter den 25-årige kvindelige stalker nu er blevet dømt til 14 måneders fængsel og fået forbud mod at opsøge Woods og 14 andre kvinder nogensinde igen.

Til en start var hendes indtryk ellers, at det bare var en fan, der havde et særligt godt øje til hende, og da hun modtog donuts ved sin hoveddør, postede hun det endda på X og konstaterede, at personen havde »reddet hendes aften.«

Situationen gik dog meget hurtigt i en helt anden retning, og de luftige donuts blev til voldsomme anklager og endda trusler.

Blandt andet påstod stalkeren, at tv-værten var prostitueret, mens der også blev sendt trusler om at Woods' hund ville blive slået ihjel.

Udover fængselsstraffen gik anklagemyndigheden også efter at give den 25-årige kvinde forbud mod at forbinde sig indenfor en 500 meters radius af Woods' hus og ville også have hende bandlyst fra samtlige engelske fodboldstadions i England.

Så langt ville dommeren dog ikke gå og afviste altså den del af den ønskede straf.