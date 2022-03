Tv-værten på det spanske fodboldprogram 'El Chiringuito' Cristobal Soria fik en decideret nedsmeltning på live-tv, da snakken handlede om Real Madrid-stjernen Gareth Bale.

Det skyldes, at Gareth Bale scorede to gange, da Wales torsdag slog Østrig med 2-1 og nu er klar til den afgørende playoffkamp om plads til VM i Qatar.

Den walisiske kantspilleren er ofte blevet kritiseret af de spanske medier i sin tid i Real Madrid. Gentagende gange er han blevet kaldt doven for sin manglende fightervilje i kampene for den spanske storklub. Gareth Bale har også misset et utal af kampe på grund af del forskellige skader.

Det blev for meget for Cristobal Soria, da Bale nok engang præsterede stort på landsholdet og var fuldstændig fit for fight, når han repræsenterer sit land. Du kan se vredesudbruddet i klippet herunder.

Cristobal Soria has called for Real Madrid to immediately fire Gareth Bale after he scored two goals for Wales last night. pic.twitter.com/UHrf4ZZGmT — El Chiringuito in English (@ElChiringuitoEN) March 25, 2022

»Han tramper på klubben!« rasede tv-værten og fortsatte:

»Man er simpelthen nødt til at fyre ham. Han vil fortsat have fuldstændig mangel for respekt for klublogoet. Og de vil vente til juni? Herregud, mand.« sagde Cristobal Soria med henvisning til, at Gareth Bale har kontraktudløb med Real Madrid i slutningen af juni.

I stedet vil tv-værten meget gerne have, at Real Madrid fyrer den 32-årige waliser med det samme.

»Hvad mener du med, at de ikke kan fyre ham? Hvor står der, at de ikke må fyre ham? Vis mig det. Jeg ville fyre ham, og så vil en dommer fortælle mig, hvornår, hvordan og hvor meget jeg skal betale for det. Klubben ender alligevel med at betale, som situationen er nu,« sagde tv-værten i programmet.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

Den spanske avis Marca stempler efter kampen Bale som en 'parasit' og beskyldte ham for at 'tappe' klubben for penge.

Marca skrev også, at 'Bale er et fænomen, når han gider at være det.'

»Medierne forventer overmenneskelige præstationer fra professionelle atleter, og de er de første til at fejre dem, når de leverer,« skrev Bale i Twitter-opslag fredag som et modslag på de spanske avisers kritik af ham.

»I stedet for at vise medfølelse, når de begår en lille menneskelig fejl, så river de folk i småstykker og opmuntrer til vrede og skuffelse hos fans,« skriver Gareth Bale.

Waliseren fortæller i opslaget, at han gennem årene er blevet tykhudet, når det kommer til kritik. Men han frygter, at andre kan bukke under.

»Presset på atleter er enormt i hverdagen. Og det er tydeligt, at den negative medieopmærksomhed nemt kan sende en allerede stresset atlet eller andre offentlige personer ud over kanten,« skriver han.

Gareth Bale har blot spillet fire kampe i LaLiga for Real Madrid i denne sæson, og han var ikke med i 4-0-nederlaget til Barcelona i El Clasico på grund af 'et mindre slag,' som han havde fået til træning.