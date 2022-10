Lyt til artiklen

Den 30-årige BBC Sport-vært Emma Louise Jones har fået tusindvis af fans med sin dækning af både fodbold og rugby.

Men når hun ikke er på skærmen, bakser hun alligevel med lidt forskellige problemer.

Blandt andet har hun mildest talt … aparte udfordringer, når hun kører bil.

Den britiske tv-værts barm er nemlig så stor, at den kan få bilhornet til at larme, når hun sidder bag rattet. Det forklarer hun i podcasten 'Crunch & Roll'.

BBC-vært Emma Louise Jones kommer med en af de lidt sjovere indrømmelser om, hvordan det er at køre bil i podcasten 'Crunch & Roll'. Foto: Foto: Emma Louise Jones / Instagram Vis mere BBC-vært Emma Louise Jones kommer med en af de lidt sjovere indrømmelser om, hvordan det er at køre bil i podcasten 'Crunch & Roll'. Foto: Foto: Emma Louise Jones / Instagram

»Da jeg kørte min lille BMW 1, var jeg en af de typer, der kysser bilrattet mens man kører,« fortæller hun og fortsætter:

»Det betyder, at jeg ved et uheld ville ramme hornet med mine bryster, hvis jeg trådte ud af bilen med alt rettet mod bilrattet.«

Faktisk var det i begyndelsen ved at skræmme livet af tv-værten, når det skete ved en fejl.

Men senere udviklede de her dytte-episoder sig til, at det nærmest blev en form for 'signal' til Jones' kollegaer.

Ofte var hun forsinket, og først undrede kollegaerne sig over, hvorfor hun dog dyttede, inden hun trådte ind på redaktionen. Senere indrømmede hun så, hvad forklaringen var.

»Hver morgen hørte vi et 'biip,' og så vidste vi, at Emma var derude, på vej ud af sin bil,« siger den tidligere kollega John Fox.

Hvorvidt værten har fået sig en større og mere rummelig bil, afslører historien dog intet om.