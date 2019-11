Det er slut med Strive Sport i Danmark.

Med onsdagens melding om salget af rettighederne til La Liga, Serie A og MLS er der ganske enkelt ingen produkter tilbage hos streamingtjenesten.

I en mail til brugerne fortæller Strive Sport derfor, at deres abonnementer automatisk lukker 7. januar næste år.

'Du behøver ikke at foretage dig noget,' som beskeden lyder til kunderne i mailen.

Strive Sport kom ind på det danske marked i sommeren 2018, da man købte rettighederne til netop La Liga og Serie A som en rambuk til at få fat i de danske sportsfans.

Siden blev det så til et samarbejde med TV 2, hvor den danske tv-kanal løbende har sendt et par kampe om ugen fra de to store europæiske ligaer.

Nu overtager TV 2 så alt, hvad Strive Sport har på menuen.

Det sker fra 4. januar, når den danske tv-station går i luften med en ny sportskanal, TV 2 Sport X. Det er her, La Liga og Serie A i fremtiden bliver sendt.

Men hvad betyder det så for de Strive Sport-kunder, der har købt og betalt et abonnement inde i de nye år?

I mailen til kunderne lyder det fra den snart forhenværende streamingtjeneste, at kunderne får refunderet eventuelle beløb, de har forudbetalt.

Samtidig får de 'tilbudt et fordelagtigt abonnement hos TV 2 i stedet'. Det sker via 'en ekslusiv gavekode', som kunderne modtager netop 4. januar, når TV 2s nye kanal går i luften.

Introduktionstilbuddet lyder på, at de får de første 14 dage hos TV 2s streamingtjeneste, TV 2 Play, gratis. Efterfølgende bliver de tilbudt de efterfølgende seks måneder til 79 kroner pr. måned. Normalprisen er 179 kroner.

Indtil januar, hvor overdragelsen af rettighederne bliver endegyldt, vil kampe blive sendt parallelt hos TV 2 og Strive Sport.

Hos Strive Sport har man det fint med at sende rettighederne videre til den danske tv-station.

»TV 2 har fulgt det, vi har bygget op med Strive, og jeg er glad for, at de her rettigheder havner på så erfarne hænder,« siger Kristian Hysén, administrerende direktør for IMG, selskabet bag Strive Sport.

» La Liga, Serie A og MLS vil fortsat udvikle sig som en vigtig del af TV 2s satsning med TV 2 Sport X.«