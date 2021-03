Fangruppen Shamrock Ultras Viborg har haft sig lidt af en fornøjelig weekend.

Først brugte de en fræk finte, hvor de anmeldte en demonstration og protesterede imod, at fodboldfans ikke må komme på stadion. Det gjorde de fra en bakketop ved Skive Museum, hvor de kunne se ned på banen på stadionet i Skive, der husede kampen mellem Skive og deres helte fra Viborg.

Viborg-fansene undgik med finten det forsamlingsloft, som lyder på maksimum fem personer. Fangruppen Shamrock Ultras Viborg samlede i stedet 40-50 mand, der alle kunne se kampen sammen. Men deres smarte tricks og løjer stoppede ikke her.

TV Midtvest søgte en kommentar fra fangrupperingen efter episoden, og den fik da de også. Tv-stationen lagde dog bare ikke mærke til en genial detalje i svaret, hvor Viborg-fansene fuldstændig tog fusen på dem.

Jeg vil hermed gerne sende en officiel undskyldning til @fcmidtjylland og alle klubbens fans. Jeg tager “Vihad Erfcm” på min kappe. Men ærligt: Jeg hedder Deruginsky til efternavn, så jeg er simpelthen født immun overfor mærkelige navne https://t.co/PuGJhYdUDv — Louise Deruginsky (@LDeruginsky) March 6, 2021

»Det var dejligt at kunne støtte vores klub igen,« lød det i et skriftligt svar til mediet fra fangruppens talsmand, 'Vihad Erfcm'

Louise Deruginsky var journalisten bag bommerten, der ikke fangede stikpillen til Viborgs rivaler FC Midtjylland.

»Jeg arbejdede hjemmefra, og min kollega havde gennemskuet det. Jeg fanger dog ikke, at jeg ikke skal bruge navnet. Jeg var bare glad for, at jeg havde fået et navn fra gruppen,« siger Louise Deruginsky til B.T.

Hun synes bare, at navnet lød meget tyrkisk og fangede ikke, at hvis man ændrede lidt på nogle mellemrum, stod der 'Vi hader FCM'.

Viborg-fansene til kampen i Skive. Vis mere Viborg-fansene til kampen i Skive.

»Det var ikke derude i så lang tid, og det var først, da det ramte Twitter, at jeg opfangede joken. Jeg lægger mig fladt ned og ser selvfølgelig tilbage på episoden med et smil.«

Louise Deruginsky er selvfølgelig ikke stolt af fejlen, men hun kan ikke forstå, at nogle reagerer lidt voldsomt på bommerten.

»Jeg kan godt grine af det nu, men jeg bliver provokeret af nogle kommentarer på de sociale medier, hvor nogle skriver ting som 'kæft, hvor er hun dum' og kritiserer min kyndighed.«

Hun testede nemlig joken af på flere fodboldkyndige efterfølgende, hvor flere måtte læse sætningen igennem mange gange for at opfatte den gemte stikpille fra Viborg-fansene.

Louise Deruginsky har dog også lært lidt af det sjove fejltrin

»Fremover læser jeg nok lige navnene igennem en ekstra gang.«