Drop spørgsmål om covid-19-konsekvenser - ellers ryger muligheden for at interviewe stjernerne.

Sådan lyder den direkte besked - eller trussel - fra Premier League-organisationen til de engelske tv-rettighedshavere Sky Sports og BT Sport.

Daily Mail er kommet i besiddelse af en intern mail, hvoraf de strikse krav fremgår.

'Det er tydeligt, at Premier League vil tilbagekalde vores adgang, hvis vi ikke holder os til de disse retningslinjer,' lyder det i en mail sendt til medarbejdere hos Sky Sports.

Heraf fremgår det videre, at tilgangen til interviews med Premier League-stjernerne skal være 'sjov og afslappet'.

Mens Premier League-fodbolden har ligget stille i nu 35 dage (siden seneste kamp) er alle klubber i ligaen gået med til at stille en spiller til rådighed hver anden uge og manageren hver fjerde uge til de to engelske tv-udbydere - som altså betaler 10 milliarder kroner (Sky Sports) og 2,7 milliarder kroner (BT Sport) for rettighederne. Om året.

Og det er den adgang, som ligaen nu truer med at pille ved.

For der er altså mange milliarder og interesserer på spil i den liga, hvor der er allerflest penge i verden.

Det betyder ifølge førnævnte mail, at tv-selskaberne ikke må nævne emner som...:

... hvorvidt sæsonen helt skal aflyses.

... kampe spillet uden tilskuere.

... hjemsendelse af medarbejdere i klubber eller lønnedgang.

'Vi må i så høj grad som muligt undgå nyheds-interviews,' lyder det i mailen fra Sky Sports.

Det lyder videre, at klubberne er ' ekstremt nervøse' over at lade folk stille op til interview i øjeblikket,

Der mangler endnu at blive spillet ni fulde runder af Premier League + en enkelt udsat kamp.